犯下殺人未遂案件、被處以監護處分的簡姓男子19日從基隆市醫院逃脫至今（21）日，據傳逃往瑞芳地區，新北市瑞芳警分局表示嚴陣以待，教育局則宣布為維護校園安全，萬里、汐止、平溪、瑞芳四區校園即日起至22日暫停開放，若有延長再行通知，並請鄰近校園提高警覺。

簡男去年1月在台北市萬華區犯下殺人未遂案件，台北地方法院處3年有期徒刑，並因簡男罹患思覺失調症，裁定簡服刑前需監護5年，他於今年3月安排到基隆市安樂區某精神醫院進行監護。19日上午，簡男趁放風時逃逸，基隆市警方獲報後立即通報台北地檢署，檢察官發出拘票，警方也發布通緝令。

稍早基隆警方公布簡男逃逸路徑，他疑已從基隆市區搭公車網濱海公路方向八斗子、新北市瑞芳區逃逸，瑞芳警分局稍早表示，目前尚未接獲基隆警方通知，但簡男逃脫消息傳出後就嚴陣以待，請市民放心。

稍早教育局也宣布，因應基隆受監護處分人從基隆地區逃脫，為維護校園安全，萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區4區校園自即日起至5月22日（週三）止暫停開放，如有延長再行通知，呼籲其他有地緣關係鄰近區域學校請提高警覺。

教育局表示，為維護師生安全，已督請各校加強校園巡查及門禁管理，並與警察局密切聯繫，同時宣導提醒學生上放學盡可能結伴同行，勿在外逗留，若有發現可疑人士請於第一時間通報警方與教育局校安室。

教育局表示，將持續落實要求各級學校有效管理校園環境，強化校園安全防護宣導教育及演練，以防範外力入侵校園，共同維護教職員工、學生人身安全。