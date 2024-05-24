台中市1家補習班蔡姓數學老師，藉故幫國中生A女檢查脊椎側彎，引誘她自拍裸照，還假藉載泡湯「喬骨」，載A女摩鐵性侵得逞，A女控訴，「蔡男以按摩名義突然對我性侵，我下體流血嚇到不知如何反應」，蔡男則稱「我以為當下氣氛有到」，法官認蔡男欠缺法治觀念及尊重他人性自主決定權之意識，依《兒童及少年性剝削防制條例》、強制性交罪，判有期徒刑2年，緩刑5年。

檢警調查，蔡男擔任補習班數學老師，A女為其學生，2023年6月10日22時23分許，蔡男藉故檢查A女脊椎有無側彎，要求A女以手機自行拍攝裸露胸部影像，再由A女透過LINE傳送被告觀覽。

2023年7月1日9時許，蔡男以泡湯為由載A女前往汽車旅館，藉故幫A女喬脊椎，要求A女僅圍著浴巾躺在床上，並幫A女按摩背部，被告未詢問A女意願，接續以手指、陰莖插入A女陰道內。

A女控訴，蔡男將手指插到我陰道內，我嚇到不知道該怎麼辦，我不敢相信他會做出這種事，接著蔡男就把生殖器插入我的陰道內，我不敢做任何動作，我怕被告抓住我，結束後下體一直流血，我跑到廁所裡一邊擦血一邊哭，我單純以為只是要去泡湯。

蔡男供稱，他用手指插入之前沒有想那麼多，就覺得氣氛到了，且跟A女說會痛就停下來，後來他把生殖器插入A女陰道時，A女還在滑手機沒有拒絕，也再三確認A女會不會痛，以為獲得A女同意。

法官認為，蔡男為圖性欲之滿足，引誘A女自拍性影像，並以違反A女意願之方式對其強制性交，欠缺法治觀念及尊重他人性自主決定權之意識，斟酌蔡男坦承客觀犯行，已與A女、A女母親達成協議，依《兒童及少年性剝削防制條例》、強制性交罪，各判1年8月、1年10月徒刑，應執行2年，緩刑5年，向公益團體提供120小時勞動服務。可上訴。

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