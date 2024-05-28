台中市1名臨時工丙男，透過臉書結識國中生甲女，兩人情投意合展開交往，並發展出性關係，接連12天不停歇，分別在捷運站公廁、員工宿舍等，「嘿咻」多達12次，因甲女未返回寄養家庭，經家屬報警協尋得知，法官認為，丙男明知甲女14歲以上未滿16歲，未能克制自身情慾，與甲女合意性交12次，判應執行徒刑9月，可上訴。

檢方起訴指出，丙男於2022年9月13日透過社群網站Facebook認識甲女。知悉甲女為就學中之國中生，於同年9月30日到10月11日間，分別在新北新店碧潭捷運站公廁、基隆火車站附近人力仲介宿舍、台中后里公司宿舍及台中神岡人力仲介宿舍，與甲女合意性交共計12次。

甲女因家庭因素安置於寄養家庭，卻長達12天未返回寄養家庭居住，經警據報協尋而循線查獲上情，檢察官偵結後將丙男依《妨害性自主》起訴。

台中地院法官審酌，丙男明知甲女為14歲以上未滿16歲之女子，未慮及甲女性自主及判斷能力尚未成熟，竟未能克制自身情慾，與甲女合意為性交行為，影響甲女身心健康與人格發展。

法官考量，丙男犯後坦承犯行，然未能與被害人成立調解，兼衡其犯罪手段、動機等一切情狀，所犯12罪分別量處有期徒刑7月，應執行有期徒刑9月。