龍鳳公園為南新莊最大公園，新莊區公所新建公廁工程已於4月完工，並於明天正式啟用。（新北市政府提供）

新北市新莊區公所花費近600萬元經費，於龍鳳公園新建公廁工程已於4月底完工，並於明（21）日正式啟用，新建公廁也設置性別友善廁所，為民眾打造性別友善的如廁環境。

龍鳳公園為南新莊占地最大的公園，除了園內有許多林蔭步道之外，還有啞口坑溪穿越，近期更打造「勇闖冒險島」特色遊戲場，讓原本就有許多不分年齡層前往遊憩的公園，前往民眾劇增，假日更有許多家長帶著小孩前玩遊玩，但也因此，原本只有2間便器廁間及2座小便斗的舊公廁不敷使用。

除數量不足因應劇增的民眾外，原有公廁也十分老舊，所以新莊區公所決定新建龍鳳公園公廁。新建工程去年11月中旬開工，於今年4月底完工，總工程費近600萬元，其中環境部環境管理署補助款94萬8000元、新北市民政局補助170萬元，工程包括廁所主體新建及既有汙水管線更新。

公廁主體部分，設置性別友善廁所、女廁以及無障礙廁所各1間，除了數量增加外，依照男女生理如廁時間比例進行配置滿足實際需求，蹲坐式廁間裡也設計扶手方便年長者使用，另增加1間親子廁所，供攜帶學齡前孩童的家長使用，讓廁所使用更加彈性和友善，提供更衛生、舒適和無障礙的使用環境。

除新建廁所之外，另增設1座約70平方公尺的兒童遊戲場，主要增加低年齡的搖晃設施（單人搖搖樂2座、多人蹺蹺板1組），供學齡前兒童遊玩，提升公園遊戲性。

新莊區公所表示，公廁及兒童遊戲場完成後，提供各年齡都適合的如廁空間，尤其重視無障礙與孩童需求，將現有不符無障礙規範的廁所重新改善，打造符合性別平權的現代化公廁，及創造更優質的公共環境，老舊公廁翻轉成友善乾淨且具特色的如廁場所。