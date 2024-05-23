新北市全市去年度有500多件性騷擾案，成案率約7成，民進黨新北市議員黃淑君要求社會局加快即時審議速度，並強化被害轉介服務。社會局長李美珍回應，性平三法修法後，已加速審議，也會持續強化宣導防治。

新北市議會今天審查社會局今年度1442萬餘元的「強化推動性騷擾防治方案墊付案」，黃淑君認為，全市一年發生500多件蠻多的，要求加強申訴案件即時審議速度及性騷擾被害人轉介服務。

李美珍表示，性平三法修法後，幾乎很快審議，社會局約一個月內2次審議，希望專家學者能盡快審議，協助被害者。另針對職場性騷擾，除場域負責單位加重責任，市府也加強各領域的宣導教育，目前已辦理300多場，邀請相關局處所屬非營利組織加入。

黃淑君指出，市府各局處或多或少也都會發生性騷擾案，社會局應重視協助，因為社會局是保護公務員的最後一道防線。

李美珍說，修法後如是軍公教發生性騷擾案，就會回歸到軍公教單位調查，如最高主管機關是市府就由市府調查，一般非職場等，就會移送警察局。

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