桃園市「轉角有愛 幸福滿屋」愛心餐食計畫至今已舉辦10年，結合13行政區愛心餐食店家資源與量能，愛心餐食數位店家數超過100家，提供弱勢家庭可以就近兌換食物，今年社會局完成建置愛心餐食數位系統「安心點」，首創六都第一愛心餐食數位化轉型策略，達智慧桃園發展願景。

社會局表示，桃園市「轉角有愛 幸福滿屋」愛心餐食計畫自2014年開辦，結合13行政區愛心餐食店家資源與量能，服務因急難事由、經濟因素等致家庭生活陷困的弱勢近貧家庭，由社工評估其經濟與生活情形發放愛心餐食券，讓有需求家庭就近兌換熱(熟)食，滿足弱勢民眾基本餐食所需。

社會局說，開辦迄今歷經發放50元、80元、100元面額之紙本定額票券，採人工收券盤點核銷機制，終在今年10周年之際，因應科技進步、消費方式逐漸改變，完成建置愛心餐食數位系統「安心點」，首創六都第一愛心餐食數位化轉型策略，達智慧桃園發展願景。

社會局提到，愛心餐食數位系統智慧整合愛心店家、社工、民眾之使用情境，搭配Line官方帳號功能，由社工派發「1元即1點」的餐食點數，民眾領取點數後，可攜帶手機前往合作店家掃描QR CODE進行扣點兌換同等值熟(熱)食，展現本系統免找零、免補差額特色。

社會局也說，提供24小時不斷線服務，配合店家營業時間，針對無行動裝置或緊急需求者，直接提供個人資訊核對即時領餐，並透過系統回報機制以發掘潛在脆弱風險家戶；核銷方面，店家可隨時透過線上申請核銷機制，降低人工電話通知、不定時前往實體愛心餐食店收取票券、簽領領據，減輕店家行政負擔，提升全方位的效率及成效。

社會局提到，自轉型數位化以來，桃園市愛心餐食數位店家數已逾100家，包含知名連鎖品牌「拉亞漢堡」、「揚秦國際企業(麥味登)」、「青青格麗絲莊園」、「八方雲集連鎖餐飲集團」，其中八方雲集連鎖餐飲集團及旗下梁社漢排骨等130家門店即將於7月完成布點正式啟用「安心點」愛心餐食服務，未來期待桃園在地餐食店及連鎖餐飲品牌加入桃園市愛心餐食數位店家行列，共同響應「公私協力」、「簡化核銷」、「E化便利」、「即時關懷」，讓善的信念成為一種習慣。