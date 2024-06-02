林姓通緝犯忍著腰痛蜷縮進入紙箱躲藏，員警聽聲辨位開箱順利逮人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

40歲林姓男子身揹3條通緝，為規避警方追緝，逃往友人所承租位於新北市新莊區的倉庫藏匿，桃園警分局龍安派出所員警循線前往訪查，林男忍著腰痛蜷縮躲進紙箱中，最後一刻因發出細微聲響，仍被警方查獲，全案依法解送歸案。

40歲林姓男子涉嫌毒品、詐欺及公共危險罪遭發布3條通緝，躲在友人承租的倉庫，因之前腰部摔傷，擔心被員警查獲，平日深居簡出。

龍安所員警循線前往訪查，警員甘哲勳透過玻璃門向倉庫內察看時，林男正由內往外走並開燈，一看到警察他馬上熄燈躲藏。

員警隨即聯絡屋主，經取得同意並由其陪同進入查看，屋內堆滿上百箱貨物，員警分別守住倉庫前後出口，為預防林男攻擊，員警提高警覺、互相掩護進入搜尋，找遍屋內上下均無影蹤，員警回到一樓仔細搜尋，發現角落箱子傳出細微聲響，經敲打紙箱發現林男蜷縮躲在紙箱中，他見無路可逃只好配合逮捕。

林男供稱，開燈見到屋外員警，知道無路可逃，情急之下忍著腰部劇痛，整個人蜷縮躲進紙箱，想說警察找不到他就會放棄離開，沒想到還是躲不掉，全案依法解送歸案。