國道公路警察局刑警大隊日前前往新北市蘆洲、三重查緝販毒集團，其中1名林姓主嫌情急之下竟從陽台一躍而下，結果卡在4樓半的防火巷內，最後警方通知新北市消防局到場協助救援，經過1個多小時才把人平安救下，最後連同蘇姓、梁姓嫌犯一併被警方逮補，依毒品罪嫌移送。

據了解，此案中的蘇姓女子為外籍配偶，但卻與梁姓嫌犯交往同居，而蘆洲租屋處即為販毒據點，2人平日從事毒品交易時，會以暗號聯繫，再由蘇女將鑰匙從陽台丟下讓買家自行上樓，以此躲避警方查緝。

嫌犯原想跳窗脫逃，結果卡在防火巷，警方通知消防人員前來協助救援。（國道公路警察局提供）

國道刑大接獲線報後長期蒐證，上月底展開攻堅，分別在新北市三重、蘆洲查緝，其中林嫌想從窗戶跳下脫逃，結果意外卡在防火巷內無法動彈，警方見狀後趕緊通知消防局協助救援，最後成功將他救下、逮補。

警方在2處據點查獲海洛因、安非他命、大麻等各項毒品，訊後依毒品罪嫌移送法辦，並將持續追溯毒品來源。

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