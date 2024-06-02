今年7月底將同時有大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學等4所私立大專校院退場，不過專家表示，少子化的衝擊愈來愈嚴重，預估未來10多年還有50所私立高中職及40所私立大專校院要轉型或退場。

全國私校工會理事長吳忠春表示，107學年私立高中職高一新生有9.6萬人，112學年剩下6.6萬人，一口氣少了3萬人。在少子化持續衝擊下，預估114學年私立高中職高一新生將僅剩5.4萬人。

吳忠春表示，預估未來每年高一新生都會在15萬人以下，而其中12萬人會去讀公立高中職，僅剩3萬人讀私立高中職。就一所學校而言，每年新生要有200人才能經營下去，3萬個私立高中職新生僅夠150所學校招生，預計另外50所要轉型或停招。

至於私立大專校院目前有103所，大一新生有14萬人，吳忠春說，隨著少子化問題持續，未來每年私立大專校院大一新生會剩8到10萬人，預估有70所可以存留下來，其他3、40所要轉型或退場。

吳忠春說，教育部對退場學校學生的安置做得不錯，但老師轉業狀況不理想，且轉到業界去後，從每年有3個月寒暑假變成做滿半年才有3天特休假，差距實在很大。