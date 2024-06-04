「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」4號在台北登場，深入解析CBAM對台灣出口企業的影響，希望化解台灣業者的碳焦慮。水泥大廠亞泥也受邀出席，分享四大策略的轉型之路，包括原料來源、低碳產品、事業目的到生態友善等。

亞泥其實尚未在歐洲投資，卻是現場唯一受邀分享的水泥業者。對此公司表示，主要是10多年前就開始布局水泥業的低碳轉型，在縮減碳排放量，提升能源使用效率上有顯著進步，引起歐盟好奇。

亞泥推派花蓮廠首席副廠長陳志賢出席論壇，演講主題為「淨零轉型，永續與泥同行」。陳表示，亞泥是低碳水泥最早推廣者，從熟料燒成階段的碳排放減量開始著手，在2011年就開始生產適用在泥作工程的墁砌水泥。這種水泥在品質和性能上較一般卜特蘭水泥更適合泥作使用，不僅降低天然資源消耗，還能減少18％碳排放。

亞泥也設下2035年銷售50萬噸的目標，希望取代袋裝卜特蘭水泥市場。至於散裝卜特蘭石灰石水泥，可有效減低12％溫室氣體排放，已用在一般建築、橋梁、鋪路、預鑄混凝土及巨積混凝土，目前開始使用在花蓮的住宅建案。接下來計劃開發三元混合水泥，預計能將減碳比例提升至50％，進一步拓展國內低碳水泥市場。

在低碳轉型之路上，亞泥強調，會從原料來源、低碳產品、事業目的到生態友善等四大策略，按部就班前行。