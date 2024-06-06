本私有化計劃需取得香港及台灣等地主管機關的核准，經亞泥中國股東臨時會通過，並獲得開曼法院核准。取得這些核准後，亞泥中國將在香港聯交所下市。

亞泥中國獲利表現一直很不錯，2018~2020年間，最高曾1年認列高達95億元的貢獻。但因中國大陸房地產景氣急遽崩跌，2022、2023年貢獻大幅衰退，2023年全年度僅僅貢獻1.67億元，2024年首季出現虧損窘境，單季亞泥認列損失3.92億元。

亞泥中國私有化後反而可以更有彈性去買下同業小廠，亦或是收掉自已效率不彰的小廠，大陸目前已積極救房市，水泥業內也避免惡性競爭，近幾周水泥報價也有止跌回溫的跡像，已經走過谷底，亞泥中國營運表現應該不致於會更差。

亞泥期望透過本次私有化，降低維持亞泥中國上市地位和遵守監管要求相關的行政成本與管理費用，進而為亞泥和亞泥中國管理亞泥中國的業務提供更大的彈性。另一方面，在具有挑戰的市場和行業環境下，本次私有化亦為少數股東提供溢價退出的機會。