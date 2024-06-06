「第15屆台日觀光高峰論壇」5月30日在高雄隆重登場，本屆觀光高峰論壇是台日雙方國境全面開放後，首次於台灣舉行，對於高雄向日本旅遊市場行銷宣傳觀光有重要意義及成果；四天三夜的論壇內容包括國際高峰論壇會議、專題座談以及踩線行程，吸引超過200名台日雙方觀光領域、產官先進及重要代表齊聚港都。

第15屆台日觀光高峰論壇，齊聚兩國觀光代表於高雄交流。（圖／高雄市觀光局）

「台灣觀光協會（TVA）」會長葉菊蘭稱讚「高雄是歷屆台日觀光高峰論壇辦得最好的一次」。高雄近年加速城市轉型、推進2050淨零碳排目標，除建置完善的捷運、輕軌等大眾交通工具，觀光局亦大力輔導觀光產業提升服務品質，推動環保旅宿、綠色友善餐廳、連結在地文化等；「台日觀光高峰論壇」為台日兩國雙方觀光交流的最大盛事。

葉菊蘭會長盛讚歷屆台日觀光高峰論壇在高雄是辦得最好的一次。（圖／高雄市觀光局）

高雄市觀光局長高閔琳指出，去年赴日成功爭取由高雄主辦第15屆台日觀光高峰論壇後，隨即積極展開籌備工作，為呈現高雄「海洋首都」的獨特美好。參訪行程則特別安排搭乘結合高雄熊與主視覺的輕軌專屬主題列車、文化遊艇及渡輪，了解高雄的人文歷史、城市轉型與愛河灣區美景，還有多處特色景點，令日本貴賓及旅遊業者驚豔不已。

日方觀光業者走訪高雄流行音樂中心。（圖／高雄市觀光局）

觀光局表示，台日雙方代表於本次論壇共同發表「高雄宣言」，未來持續發展「永續觀光」為願景，在台日航班逐步恢復下，積極推動台日雙方健康平衡交流，朝雙方旅客互訪700萬人次目標邁進。總計超過200名台日觀光產業代表，與會者集思廣益，共商兩國觀光推動方針。台日雙方最後決議 2025年「第16屆台日觀光高峰論壇」將於日本鳥取縣舉辦，期待雙方緊密交流合作下互惠共榮、再創台日觀光產業高峰。