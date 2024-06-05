這些年來學生紛紛往高中及一般大學方向走，高職及科技大學等技職體系被嚴重弱化。教育部今天表示，將鼓勵高職和科大合併，推動「3＋2新五專學制」，同時對於面臨退場的技職學校，建議他們與當地產業聚落結合，提早轉型為「單科專門學校」以提供業界所需人才。

教育部長鄭英耀（見圖）5日舉行與媒體座談，提出教育施政核心理念，將從 「本土」、「團隊創新」、「國際」著手，致力打造一個學生少擔心、教師少壓力、 家長少擔憂的教育環境，在既有基礎中，持續穩定地革新教育、培育人才創新，與全世界接軌，讓學子們勇於追逐夢想。（陳俊吉攝）

教育部長鄭英耀520上任後，他的團隊今天第一次召開記者會，說明對未來教育發展的規畫。鄭英耀表示，不會放棄高職等技職體系，教育部正規畫「3＋2新五專學制」及讓面臨退場技職學校提早轉型為「單科專門學校」，讓更多學生去走技職體系。

關於「3＋2」新五專學制，教育部次長葉丙成表示，若要現在家長在高中或高職中選擇，他們通常會讓孩子去讀高中，導致高職面臨相當大的招生壓力。因此教育部研擬「3＋2新五專學制」，鼓勵高職和科大以雙聯學位的方式合併，學生在專一到專三由原來高職負責，專四、專五由科大負責。

鄭英耀舉例，現在一些水產養殖學校都設在比較偏遠的地方，招生上面臨困難，但台灣仍需要水產養殖的人才，就可以讓這類高職和科大合併，學生國中畢業後，進入「3＋2新五專」學制，不用面臨升學壓力，也為業界培育所需人才。

此外，教育部也提出「單科專門學校」的規畫，未來面臨退場的技職學校，可針對產業所需核心技能設計專屬課程，成為在職進修的專業學校，或針對前瞻科技、海洋科技、太空科技等特殊領域人才成立單科專門技職學校，緊密鏈結產業脈絡。

鄭英耀說，現在要有三個學院才成為大學，但一些技職體系學校升格為大學後，設了很多科系及學院，最後原來的特色卻不見了。因此，教育部將推動「單科專門學校」政策，鼓勵面臨退場的技職學校轉型過來，也為業界培養人才。

鄭英耀舉例，台積電或輝達公司需要人才，這時一些學校就可以跟他們合作，轉化為一個有8到10門核心課程的「單科專門學校」，為特定業界培育所需人才。

教育部技職司長楊玉惠說，一些技職學校面臨招生困難、未停辦前，教育部會鼓勵他們當地產業聚落結合，然後轉型為「單科專門學校」，除了有利於學校繼續生存，也為當地產業培養人才。