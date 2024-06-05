賴清德總統去年選舉時提出設立「百億學生海外圓夢基金」的政見，以鼓勵青年開拓國際視野。教育部長鄭英耀今表示，將研議設立「百億學生海外圓夢基金」，提供青年逐夢協助，目前預計分3年編列，並已啟動研議及規畫作業。

賴清德當時表示，0歲到22歲是最關鍵的時段，政府有責任給予適當支持，因此他提出完整政策，包括0到6歲國家一起養2.0等，也會設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。

教育部積極落實賴清德的政見！鄭英耀今天率領率領教育部團隊召開記者會說明未來教育願景，他表示，讓育兒家庭獲得全面照顧學前教育「0到6歲國家一起養」政策將推動2.0升級措施，現行2歲幼兒園入園率達52％，後續將積極盤整、活化學校創新空間，鼓勵及協助地方政府與企業合作增設2歲專班。

鄭英耀進一步指出，教育部將推動公立幼兒園開辦延長照顧服務與定額收費，自8月起，鼓勵公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務；為提升幼兒園學習品質，除充實及改善幼兒園設施設備，並逐步調整幼兒園師生比至1：12。

對於「百億學生海外圓夢基金」，鄭英耀說，目前已啟動規畫作業，預計分3年編列，希望達到擴大投資高等及技職教育發展、國際合作與多元產業人才培育，以及研議其他創新方案。

鄭英耀表示，針對具有專業職能或學術發展潛力，但因社經文化弱勢而缺乏機會的青年學子，將給予更多實際資源，讓他們有機會到國外歷練，培養全球化技能，同時鼓勵國際生來台學習交流，讓他們更加了解及支持台灣。

鄭英耀還說，教育部未來將擴大多元獎學金機制甄選優秀人才，如倍增公費獎助名額、獎金與管道，特別是經濟文化弱勢青年學生，得以透過補助等實際支持，拓展國際視野，翻轉生命。