招收大陸學位生來台作業，已暫停5年，教育部近日宣布，預計在明年5月公告簡章，陸生明年7月便可入學，但兩岸敵意螺旋攀升不降，陸方對於我方意欲恢復招收陸生的政策已讀不回。教育部於5日表示，希望大陸能夠正面回應台灣這項招生政策需求。

總統賴清德在發表就職演說時，特別提到要恢復大陸學位生來台招生作業，新任教育部長鄭英耀上台後，很快也宣布配合辦理，但如今賴政府的兩岸政策被外界理解為「新兩國論」，導致兩岸關係緊張，陸方對於我方重啟陸生政策，尚無具體回應。

鄭英耀今日率團主持媒體見面記者會，對於重啟陸生政策遭逢困境，鄭英耀於會上請教育部國際司代理司長廖高賢向媒體說明。

廖高賢表示，台灣進行陸生招生工作，主要由陸生聯招會作為窗口，而在民國100年之後，教育部也偕同陸委會，一同推動各項陸生友善環境措施，包含今年2月1日開始將陸生納入健保，且在招生名額、陸生工讀、領取獎學金等限制，均逐漸鬆綁，盼陸方能夠正面回應台灣提出重啟大陸學生招生來台就讀的需求，並正向看待兩岸學子交流。

至於境外生政策部分，鄭英耀強調，支持各大學招收境外生，且境外學子畢業後，如果回到母國工作，相信也能證明台灣優良的教育品質，教育部也致力協助境外生留台就業。