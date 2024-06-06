全國產業總工會6日舉辦會員代表大會並進行第八屆理事長改選，連任全產總理事長江健興表示，在積極爭取下，基本工資連八漲，「最低工資法」去年底也立法三讀通過，已有不錯的成果，但6％的勞退提繳率仍有待持續努力，希望賴清德總統不要忘了「會將工會提高勞退6％的訴求放在心上」的承諾。

全產總每年皆關注勞動法令的修改，積極主張調漲基本工資，希望能解決台灣低薪過勞的問題，改善台灣勞動者的生活，促進經濟平等與社會正義的實現。隨著高齡化與少子化的發展，勞保年金永續與勞退提繳率調高，更是近年全產總關注的焦點，希望能讓老年人晚年安心，年輕人未來可期。

隨著國內政治情勢從兩黨對立轉為「朝小野大」、三黨不過半，江健興憂心，勞工議題恐有被邊緣化的疑慮，勞工權益的保護與政策參與恐被政爭淹沒， 監督政府是全產總一直以來的主要任務，我們會適時展現團結的力量，希望政府不要忽視勞工的心聲。

江健興向賴清德總統喊話， 希望總統不要忘了「會將工會提高勞退6％的訴求放在心上」的承諾；還有解決低薪問題、支持企業併購後勞工的權益、保障年輕人、非典型勞工和公務人員的勞動權益、追求淨零公正轉型，以及建置性別平權的工作環境等，都是賴總統的競選承諾。

江健興表示，未來將延續過去的工作重點，除了爭取勞退新制雇主6％提繳率提高、持續關注勞保年金財務問題，要求政府持續撥補並負最終支付責任外，將會推動勞動教育促進法立法，持續擴大組織，爭取全體勞工勞動條件向上提升。