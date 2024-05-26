新北市汐止警分局員警昨（25日）晚10時許，在大同路三段執行路檢勤務，1輛自小客車拒檢逃逸，車上2人將車輛棄置後，又搭上另輛自小客車逃逸，警方隨後在汐止中正路、禮門街口發現該車時，3人棄車徒步逃逸，還有2人留在車內，警方清查2人是越南籍移工，並無不法情事，但都拒絕透露逃離3人的身分，警懷疑是逃逸外籍移工，目前擴大追緝中。

據了解，昨晚10時許警方在汐止區大同路三段執行路檢勤務，1輛自小客不服攔查加速離去，警方追查發現車輛已被棄置大同路三段，經調閱監視器，發現車上2名男子棄車步行至茄安路，坐上另輛自小客離去，警方隨即展開攔截圍捕。

警網不到1小時即在中正路、禮門街口發現該自小客，追捕中，該車駕駛放棄繼續駕車逃亡，隨意將車停下棄置路邊，擦撞到1台機車，隨後車內連同駕駛共跑出3人，分頭徒步逃離現場，2名乘客則留在車上就逮。

警方查明2名越南籍男子分別為30歲宋男、27歲阮男，均為合法居留狀態，身上無違禁品。棄置於大同路三段的自小客為宋男所有，另在中正路、禮門街口的自小客為另名越南籍陳男所有，車上均無違禁品，警方已在聯繫陳男到案說明。

警方詢問宋男、阮男逃離3名男子身分，但2人均拒絕透露，警方研判可能為逃逸外勞，將持續調閱影像追查3男行蹤；另不服攔檢及肇事逃逸部分依交通法規逕行舉發。