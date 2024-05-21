去年演藝界掀起「＃Me Too」風暴演員黃健瑋捲入「＃Me Too」風暴，被曾合作過的女演員Mia(唐宛彤)爆料黃有「趁機性交」情事，黃事後告Mia妨害名譽，台北地檢署21日依被告身分傳喚Mia說明。庭訊後，Mia說，「和許多受害者一樣，我們都還在療傷」、「我希望我能夠好好度過難關，我希望自己能更加堅強。不管結果如何，都尊重法官(指檢察官)的裁決」。

Mia說，今天的訊問，讓她想起那樣的往事，也講到很多事情，「對法律而言，對我來說是18年，它不只是一個程序，但這個程序是我的大半生」。

Mia說，「去年到今年，很難熬的一年，我相信對很多受害者而言，媒體的目光也默默淡出MeToo的事件，聚焦在其他地方」。

她說，「作為一個受害者，我很確信，此刻，和許多受害者一樣，我們都還在療傷。而且我們不知道什麼時候會結束我們的傷痛，每一次開庭、每次的訊問、每一次的諮商，所有東西都重複一次，一個晚上的事情、一天的事情，就這樣重複了千百次，在這一年之內」。

她強調，「我希望我能夠好好度過難關，我希望自己能更加堅強。不管結果如何，都尊重法官(檢察官)的裁決」。