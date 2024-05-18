台灣永社、台灣人權促進會、台灣教授協會、新台灣和平基金會、台灣國、台灣轉型正義協會等30多個本土及民間社團共同召開記者會，並發佈聯合聲明，強調新任總統就職在即，轉型正義作為院級重要政策，執政團隊應先公開說明及承諾未來4年法制化及相關業務，轉型正義應大步向前。

行政院表示，促進轉型正義條例等相關法律，已是台灣作為民主國家持續推動轉型正義的法律依據。經歷任務型機關的開拓，院層級「推動轉型正義會報」機制的草創，如今工程已邁入深化落實階段，需要政府跨部會、朝野不分黨派與民間協力推動，行政院人權及轉型正義處作為會報幕僚單位，也有督導各部會推動之責。

行政院指出，民間對於奠基法制的期待甚深。相關法案，過往兩年同樣是會報的重點項目；待政策構想成熟，會適時與各界溝通。不過，立法過程尚須朝野攜手合作，也希望各界共同努力，尋求最大共識。

行政院表示，院長陳建仁今年4月已於會報指示，會報應盤點檢視前階段之成果與課題，研擬下階段之藍圖，並持續徵詢各界意見。政府施政有其延續性，各項既定業務的賡續落實，開創性方案的規劃研議，公私協力網絡的扎根建構，乃至促轉基金的活化運用，皆是下階段推動重點，也都將持續推進。

行政院強調，會議與各項業務實際進度的資訊公開，已建置推動轉型正義會報網站，並連結各部會業務頁面；未來將再持續督導各部會，朝資訊公開最大化方向精進。也要請各民間團體持續關注針砭，一同讓轉型正義工程更落實深化。