「1450」始祖農業部「媒體政策及業務宣導」被立委指出連續3年名列各部會前3名，農業部長陳駿季24日接受本報專訪強調，1450是政治名詞，農業部永遠服務農民、是永遠執政黨，宣導多集中在非洲豬瘟、植物病蟲害，因農業政策利害關係人多，反認為經費不夠，如果認為宣導用在政黨，歡迎挑戰，真有不對，農業部一定檢討。

農業部長陳駿季指出，外界認為宣傳經費是政黨宣傳工具，1450是政治操作出來的名詞，但不論藍綠執政，農業部服務的永遠是農民、是「永遠執政黨」，推動政策要對農民好、也要使產業進步，但必須先說服農民才走得下去，宣導當然有必要。

他說明，農業部宣導集中在非洲豬瘟、植物病蟲害等宣導，而且技術輔導及推廣、舉辦講習，也要花錢宣導，尤其農業政策利害關係人多，反而認為宣傳經費不夠。

陳駿季表示，不能只用1450或總金額看待農業部宣導經費，而要檢視每一筆經費用途、對象、正當性，如認為宣傳純用在政黨，歡迎挑戰，真的不對，農業部一定檢討。

除政策宣導經費，農業天然災害救助計畫經費近7年落在6億至41億，其中6年超支，公糧收購經費近7年更高達79億至134億，且5年都超支，農業部也被批評愛撒幣。

陳駿季表示，國內稻米7成由民間收購、3成公糧，當公糧收購價格提高，稻作種植面積增加，農民不一定賺得更多，但國人每年每人平均食米量近40年下降5成，拉高消費需求才能穩定稻米產地價，提高公糧收購價不是最佳選項，但配套措施出來前，農業部不會放棄任何一個選項。

針對天然災害救助金，他指出，近10年極端氣候頻率越來越高，當作物受損率達2成，農業部以成本20％給予農民救助，以助復耕、恢復供應，抑制市場價格過大浮動，因此，天然災害救助不得不做，受益者更是所有消費者。

面對極端氣候造成農漁減產，他提到，荔枝、龍眼10年後產量減少，產區必須儘早往北移，耐熱品種則往南移，農業部必須及早規畫移動作物產區，並栽培更耐熱品種或更有效率的用水技術。

陳駿季表示，外界批評農業部補助、再補助，相關經費除用在天然災害救助，也用在冷鏈、農水路等基礎環境建設以及外銷，尤其農業有其特殊性，如果不為農民興建基礎建設，將無法處理後端市場問題，外銷市場則不是1、2年就打通，設計獎勵門檻、誘因，順利使我國產品外銷，穩定之後，經費額就能下降。