我國目前的SRF（固體再生燃料）大多為工業用下腳料，含有許多塑膠製品，遭環團詬病，而過去農民習慣在稻田中露天燃燒稻穀引發空氣汙染，農業部台東改良場因而把廢棄的稻草製成SRF，熱值符合SRF品質標準外，且氯、汞、鉛、鎘等含量皆低於標準值，其中鎘為未檢出，經實驗結果顯示具有成為替代能源的潛力。

水稻是台灣最大宗的作物，稻穀收成後留下約相等重量的稻草，為全國最具規模的農業剩餘資材。以台東縣為例，每年產生逾7萬公噸的稻草，而稻草富含有機質，具有發展為生質能的潛力，農業部台東區農業改良場運用造粒技術將稻草製成固體再生燃料。

台東區農業改良場指出，台東縣以優良的稻米品質享譽全國，一年兩期作約1萬2000公頃的種植面積，以每公頃稻穀產量6公噸計算，約可產出7萬2000公噸的稻穀，同時也會產生7萬2000公噸的稻草。目前稻草大多在採收後直接切碎，就地循環再利用，但第一、二期作之間僅有1個月的時間，二期作種植時，第一期的稻草尚未完全分解，容易引發窒息病等問題，影響水稻植株生育。

為強化稻草循環再利用，台東改良場透過破碎、乾燥及造粒技術，製成固體再生燃料，經檢測該燃料的淨熱值為每公斤3290 千卡，符合固體再生燃料品質標準。且體積大幅減少，具有易儲存、方便運輸及安全性高等特性，未來將配合區域性農業剩餘資材處理中心的設置，將稻草規格化並應用於區域型生質能發電，可將農業剩餘資材能源化，落實循環農業、淨零排放的政策目標。