國民黨立委賴士葆呼籲醫生背景的賴清德除了注意引進新藥的後端治療，也要注意前端預防，必須檢討能源政策。（資料照片）

準總統賴清德要成立「百億癌症新藥基金」，盼降低癌症死亡率，不過國內衛生、環境機構接連示警pm2.5導致肺癌等疾病。國民黨立委賴士葆指出，蔡政府捨棄乾淨的核能，讓國人用肺發電，導致肺癌成為最奪命的新國病，死亡率、死亡人數和健保花費都高居第一，呼籲醫生背景的賴清德除了注意引進新藥的後端治療，也要注意前端預防，必須檢討能源政策，以減少碳排空汙讓pm2.5濃度下降。

賴士葆在臉書發文指出，台大公衛學院上個月刊登在國際期刊《環境研究》，發現處在高濃度空污細懸浮微粒pm2.5的環境，若30年每立方公尺增加10微克，罹患肺腺癌機率高於每天吸超過一包菸的人。另外，國衛院和環境部公布10年的研究計畫報告，空氣汙染不只與罹患肺癌有關，也與慢性阻塞性肺病、中風、缺血性心臟病等死亡率息息相關，兩個重大研究都直指空汙pm2.5的因素對健康的重大威脅和影響。

賴士葆表示，世界衛生組織 將pm2.5列為一級致癌物，台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃醫師指出，肺癌是吸出來的，國人10大癌症死因都與pm2.5有關。由於很多煉鋼廠、石化產業、燃煤電廠等高汙染產業都集中在中南部，所以中南部pm2.5濃度相較於北部不易下降。環境部提醒民眾做好汽機車保養，減少製造空氣汙染，人人有責，仔細評估，其實更大的責任在政府。

賴士葆指出，蔡政府捨棄乾淨的核能，讓國人用肺發電，這幾年肺癌成為最奪命的新國病，其死亡率、死亡人數和健保花費都是高居第一。8年來，企業和百姓疾呼政府重新檢討能源政策，不只是因為它關乎能源發電，更攸關百姓的健康，錯誤的政策是可以殺人的。

賴士葆強調，賴清德要成立「百億癌症新藥基金」，希望在2030年癌症死亡率能減少三分之一。這個政策的目標是加速癌友在最快時間接觸到癌症新藥來減少死亡率。賴清德醫生的背景應該很清楚前端的預防和後端治療要並駕齊驅。減少碳排空汙讓pm2.5濃度下降就能減少心肺相關疾病的發生，及延長其存活率。否則衛福部宣布在520前一天全面解除口罩令，但是空汙肆虐的環境中，民眾要保命不得不仍然要依靠口罩以自救。