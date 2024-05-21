賴清德總統520就職典禮，瓜地馬拉僅派外交部長出席，引發台瓜邦交疑慮。賴清德總統今天上午與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛視訊談話，期待兩國在現有基礎上持續合作，進一步促進兩國邦誼。阿雷瓦洛則期盼，未來兩國能提升為策略夥伴關係，吸引更多臺商到瓜地馬拉投資，他也邀請賴訪瓜，透過兩國元首互訪展現堅定邦誼。

賴清德致詞時，首先代表臺灣人民對今年1月甫就任的阿雷瓦洛總統表達恭賀，並祝福瓜地馬拉國運昌隆。他表示，臺瓜建交已經89年，情誼深厚，未來必定更加堅定攜手向前。

他感謝阿雷瓦洛總統對臺灣的堅定支持，期待兩國在現有基礎上，持續推動婦女賦權、醫療衛生、教育交流等合作，也邀請阿雷瓦洛總統伉儷來臺訪問，進一步促進兩國邦誼。

阿雷瓦洛表示，此次由外交部長馬丁涅茲代表他和瓜國人民前往臺灣表達祝賀，他很榮幸在賴總統就職第一天能以視訊方式會面。中華民國臺灣是瓜地馬拉重要的盟邦與合作夥伴。他恭賀賴總統就職，也很開心賴總統對兩國發展有共同的願景，並重視兩國關係的深化。

阿雷瓦洛指出，臺灣長期在不同領域對瓜地馬拉提供許多協助，展現深厚情誼，盼未來兩國能提升為策略夥伴關係，並吸引更多臺商到瓜地馬拉投資。他也邀請賴總統伉儷，有機會前往瓜地馬拉訪問，期盼透過兩國元首互訪，展現堅定邦誼及雙方合作成果。