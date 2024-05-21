總統府提供

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賴清德總統今天出席僑胞慶賀茶會，說明他擔任總統的四項使命，重申有主權才有國家，不能為任何事犧牲國家主權；一旦失去主權，國家就不存在。他請大家一起打拚，守護臺灣的國家主權。他會不卑不亢，維持現狀，強化國防力量，建構經濟安全，並與全球民主陣營站在一起，靠實力達成和平。

賴清德也說明他的四項使命：第一項是維持國家的生存發展，他重申，有主權才有國家，我們不能為任何事犧牲國家主權；一旦失去主權，國家就不存在，2350萬人就無從立足。他請大家一起打拚，守護臺灣的國家主權。

第二項是要顧全2350萬人民。他過去擔任醫生，幫助患者解決痛苦並拯救生命。擔任總統後，他要照顧2350萬個生命，要致力維持和平。他強調，他會不卑不亢，維持現狀，強化國防力量，建構經濟安全，並與全球民主陣營站在一起，共同打拚，發揮力量、避免戰爭發生，靠實力達成和平。

第三項是讓2350萬人能過更好的生活。要達到這個目標，經濟發展非常重要。他表示，如同他昨日發表的就職演說，臺灣經濟產業發展的藍圖不僅要「前瞻未來，智慧永續」，也要「競逐太空，探索海洋」，同時要「立足臺灣，布局全球，行銷全世界」。他相信只要我們往這三大方向努力，以臺灣經濟及產業的實力，大家未來的生活一定能越過越好。

他認為，經濟發展的果實應該為全民共享，我們要照顧弱勢者，支持年輕人。讓社會不只進步，更能和諧，讓每一位在這個國家生活的人，都能好好過日子，「這樣才是真正的文明國家」。

第四項是希望臺灣進一步走進世界。 賴清德指出，過去8年，在蔡英文前總統領導下，臺灣已被世界看見並得到肯定。未來，我們要在國際舞台上更努力、更有成就，為國際社會盡更大的力量，期盼與大家一起打拚，讓臺灣成為偉大且使人尊敬的國家。

蕭美琴則表示，她要用最誠懇的心，感謝全世界僑胞不遠千里回到臺灣，關心臺灣的民主，在臺灣民主的歷程上，每一步都與臺灣人民站在一起。

她曾在海外服務過一段期間，特別感謝僑胞長期做臺灣外交最重要的後盾。僑胞代表著臺灣人民韌性、慷慨，成為世界良善的一股力量；因為僑胞的好，讓國家外交工作的推動，能更加順利，她要表達誠摯感謝。

她也感謝許多僑胞朋友關心及支持臺灣的民主，無論是這次前來參加她與總統的就職典禮，或是每次大選，都不遠千里回鄉投下神聖的一票。她非常榮幸獲得臺灣人民信任，未來輔助總統，承擔許多海內外人民對臺灣的期待與重責大任，肩負臺灣土地的聲音，代表臺灣人民的力量，共同承擔未來臺灣向前的責任。「再次感謝僑胞持續與臺灣民主的力量站在一起」。