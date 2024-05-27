台北市預計花費18億整治淡水河岸，範圍南起中興橋至敦煌碼頭以北，總計5公里。（台北市工務局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市副市長李四川任職新北市時，曾評估建置淡水河景觀橋，供行人及自行車道通行，但是遭前朝柯市府因腹地擁擠而夭折，台北市議員陳炳甫表示，現在市府要花費18億整治淡水河岸，應重新考量景觀橋可行性，「柯規蔣不一定要隨」。台北市長蔣萬安表示，方向是好的，未來將納入做整體規畫。

台北市長蔣萬安27日下午赴議會總質詢，台北市議員陳炳甫質詢提出，新北有4大景觀橋「日月星辰」，倫敦泰晤士河有千禧橋，都成為觀光客必訪景點，台北應該也要有一座。曾有新北議員提案在淡水河蓋景觀橋，供行人、自行車通行，還能在煙火節欣賞煙火，且現在綠色運具盛行，更有規畫的必要性。

陳炳甫表示，當初景觀橋設計旋轉餐廳及景觀塔型2方案，且規畫延伸至北市2處，分別為堤防外及堤防內，但當時柯市府沒答應，理由是方案延伸至北市的腹地過於擁擠。

台北市工務局長黃一平表示，雙北陸續都有在討論，費用也會從兩邊分攤，因忠孝景觀橋由三重到大稻埕碼頭，主要由新北管理及提案，目前技術上都可以克服，但淡水河屬於中央水利署管轄，需以不影響防洪為主，最終結果也不是雙北說的算。

另台北市延平河濱公園位於忠孝橋下至大稻埕碼頭，擁有大片腹地，陳炳甫說現有位置住宅區靠北邊，但是新規畫預計將原先運動設施向南搬遷，改為大型廣場供未來辦活動使用，對於經常運動的市民來說位子相對不方便。

陳炳甫說，現有運動場地每年都有編經費維護，場地鋪面是一層層鋪上去具有彈性，全部打掉換場地做不一定好，既然規畫案還沒定案，希望市府重新考量，不用多花一筆經費將運動設施打掉重做。蔣萬安回應，市府預計6月7日舉辦說明會，將廣納居民及在地民間團體意見並重新考量可行性。