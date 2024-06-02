台北上海雙城論壇預計7、8月登場，台北市長蔣萬安不斷強調，兩岸愈緊張愈需要溝通、交流。民進黨台北市議員何孟樺要求，陸軍擾台增加，毫無善意可言，要求停辦雙城論壇。台北市長蔣萬安2日表示，雙城論壇預算已經通過。

何孟樺批評，蔣萬安選前提出舉辦雙城論壇的前提，包含大陸不再擾台、對台灣釋出善意及雙方地位要對等，且2022年柯市府時期議會審議雙城論壇預算，藍綠黨團曾做出但書，若陸機、陸艦持續擾台，不得動支預算舉辦雙城論壇，但如今陸軍擾台增加，應停辦雙城論壇。

民眾黨議員陳宥丞則認為，總統賴清德日前提及，在對等、尊嚴下重啟觀光旅遊，民進黨不應雙標，地方、中央都需要和大陸進行對等、尊嚴、平等、實質的交流，但也不應為辦而辦，去年雙城論壇簽署的3項MOU，執行狀況看起來沒有太大成效，今年更應該交出亮眼成績單，避免淪為個人的政治舞台。

蔣萬安回覆，雙城論壇預算已經通過，不會有但書的問題。