台北市副市長李四川在議會表示，大巨蛋能不能辦演唱會「被柯市府綁死」。對此，民眾黨發言人吳怡萱批評，當初為安全設下底線，現卻成了現任市府反咬柯文哲的工具，李四川明明已經拍板決行解套方式，為何配合民進黨議員進行政治操作？

吳怡萱表示，大巨蛋承載了許多人期待跟要求，過去議會砲聲隆隆，要求大巨蛋「要以打棒球」為優先，當時遠雄增加演唱會場次，被議員質疑掛羊頭賣狗肉，要求一定要以打棒球優先。事實上，沒有賽事時，辦演唱會不是不可以，但就是要額外審查。

吳怡萱補充，李四川明明早已拍板依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理，遠雄需請專家驗證完成，並待第三方機構審查通過，市府核定後就可申辦非體育賽事活動。既然已經拍板，為何又要把柯文哲前市長拖出來扛？

吳怡萱質疑，蔣萬安剛上任，內政部火速通過防火避難性能審查，讓大巨蛋終於能啟用，蔣市府一上任就拿到大禮包，風光剪綵，結果現在「好事身上攬，困難別人扛」有這麼好康的事嗎？