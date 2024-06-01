李四川受訪

大巨蛋不能辦演唱會？李四川曝被柯市府綁死 柯文哲反擊了 @ChinaTimes

大巨蛋是否能舉辦演唱會是不少人關注議題，台北市副市長李四川昨表示，2017年內政部就已經發函，大巨蛋要辦演唱會只要符合大型群聚活動管理自治條例，而柯市府時期卻在使照註記上綁死。而他今（1日）再度回應，已經努力一年多，到現在也沒有想到什麼樣的方式。

李四川今出席北市青年局成立茶會前受訪說，議會相當重視大巨蛋能否辦演唱會，倒不如談一談現在規定能否辦，因為依據使用執照註記若辦演唱會，需符合建築技術規則127條規範或經專業單位鑑定防火避難審查，那如果主要檢討127條就無解，必須市府跟議會共同解決。他也提到，如果辦演唱會只是臨時使用，那就回到大型群聚活動自治條例的規範，如果是這樣大概有解。

但李四川也提到，議會每次質詢當然都堅持127條規範，那就必須去檢討規定，根本無法檢討，如果為了促進經濟發展，他認為市府必須扛起責任，按照內政部106年解釋執行，議會也要全力支持用此方式執行，才有解。

媒體追問「死結有沒有辦法在你的任內變成活結？」李四川回應，已經努力一年多，到現在我也沒有想到什麼樣的方式，昨天只是跟議會做個報告，說出困難度。