大巨蛋能否辦演唱會引發全民關注，藝人周杰倫、五月天都有意在大巨蛋舉辦演唱會，遠雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋消防逃生避難資料已準備好，預計6月底送消防安全基金會審查，審查時間以基金會為主，非體育賽事有不同消防編組，逃生動線相對複雜，目前仍以體育賽事為優先。

教育委員會召集人、國民黨議員游淑慧今詢問大巨蛋防火逃生避難驗證進度，體育局長王泓翔表示，已正式發函給遠雄，據了解，遠雄預計找消防安全基金會做審查，最快6月底前送審。

楊舜欽表示，非體育賽事不只演唱會，還有展覽或是尾牙等，依照型態需模擬各種狀況，包含桌次間距、最大容留人數等，都需要重新試算跑數據，細節很多審查也需要時間，需等審查通過，才會有人願意來接洽非體育賽事活動。

楊舜欽說，依照今年狀況，體育賽事較有把握，以假日來說有幾場球賽時間已經確定下來，非體育賽事檔期自然就會被壓縮，現階段只能等消防安全基金會驗證結果。先前傳出周杰倫有意8月在大巨蛋辦演唱會，楊舜欽表示，目前演唱會都還沒辦法回覆；而周杰倫所屬的杰威爾音樂也為回應表示：「周杰倫『嘉年華』世界巡迴演唱會，有確定的時間場次會陸續公佈。」