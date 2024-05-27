洗衣產品琳瑯滿目，民眾可根據自身使用習慣購買，一名女子偏好使用洗衣粉洗衣服，身邊的朋友得知後超驚訝，她好奇「現在比較少人用洗衣粉嗎？」許多網友表示，洗衣粉容易有溶解不完全的問題，對此專門拆洗衣機的師傅也證實，洗衣粉用久會造成洗衣機零件損壞，也會因為洗衣粉殘留，讓衣服愈洗愈髒，把黴菌穿上身。

原PO於PTT女版指出，洗衣粉清潔力較好，選購時會買標榜無香料、無螢光劑、無磷的產品，朋友得知她還在用洗衣粉感到非常驚訝，原PO疑惑說「只有我是洗衣粉派嗎？大家都用什麼洗衣服？」

一票網友紛紛表示，洗衣粉最常見的問題就是溶解不完全，很容易會卡在洗衣機裡，不僅會導致衣服愈洗愈髒，還會增加洗衣機故障率。

專門拆洗衣機的師傅「跑跑拆洗人」在《TikTok》說，洗衣粉用久會造成洗衣機零件損壞，排水系統也會被洗衣粉的殘渣堵住，不僅影響排水功能，衣服也愈洗愈髒，等同於把黴菌穿上身，唯一的解決辦法就是整台拆開清洗，她強調使用洗衣精或洗衣球也會有累積髒污，但程度上較洗衣粉輕。