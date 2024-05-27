水餃除了水煮，也有不少人會蒸熟食用，一名女子表示，蒸水餃建議底部要放一張濕的廚房紙巾，蒸之前每顆水餃都要沾水，才能避免蒸熟後變得又乾又硬，吃起來表皮軟也不沾黏，妙招吸引網友關注，不少人建議將廚房紙巾更換成烘焙用的烤焙紙或蔬菜葉菜，其中以蔬菜葉菜最多人推，蒸完還可以順便吃菜，一舉兩得。

原PO前天（25日）於臉書社團《家常菜》指出，要吃到不乾、硬的蒸餃或水餃，關鍵在於蒸之前要整顆沾水，她以水餃為例表示，蒸冷凍水餃要先拿廚房紙巾沾濕放在底部，接著把要蒸的水餃整顆沾水，放在濕的廚房紙巾上，外鍋加1杯水蒸，就可以吃到皮軟又不黏底的蒸水餃，她讚做法超級方便。

方法吸引主婦們關注，有女網友表示，之前嘗試蒸水餃，結果口感又乾又硬，才知道缺少濕紙巾及沾水的關鍵步驟。

其他人建議拿烘焙用的烤焙紙或用蔬菜的葉菜取代廚房紙巾，可避免廚房紙巾含有化學物質，吃起來會更安心，尤其是使用蔬菜葉當底，蒸好後也可以食用，完全不浪費，網友們使用的蔬菜包括地瓜葉、高麗菜。