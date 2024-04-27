最近食安事件頻傳，連超商食品也出問題，一位民眾23日在超商買了2盒微波水餃，打開發現水餃上布滿黑點，以為是「黑松露」口味，吃了2顆後覺得不對勁，比較像是發霉，打開另一盒也有同樣狀況，結果下午出現腹痛、噁心症狀，隨即掛急診。超商表示，接獲此事後已第一時間關心消費者健康，並協同廠商展開調查，目前該產品已暫停供應。

一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，23日中午家人到超商買了2盒微波水餃，打開發現水餃上面布滿黑點，查看包裝確認還沒過期，以為是黑松露新口味，吃了2顆後覺得不對勁，打開另外一盒也是同樣狀況，質疑可能是發霉。

原PO立刻聯繫超商客服，對方只是簡單問候，要他把商品拿回店裡辦退貨。結果家人下午就出現腹痛、噁心等症狀，趕緊去醫院掛急診。

對此，超商業者回應，接獲此事後已第一時間關心消費者健康，並協同廠商展開調查，初步判斷為產品含水量高所致，目前該產品已暫停供應，後續除持續關心消費者健康，亦盼取得該產品，調查問題產生知真正原因，並進一步改善商品品質。