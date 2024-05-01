高雄一名譚姓男子去年在某超商，見1辣妹單獨進入超商，見有機可趁，未經辣妹同意徒手觸摸A女之手部、背部、腰部、臀部等處，辣妹提告，譚男被依性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，譚男基於性騷擾之犯意，於民國112年10月31日17時許，在高雄市某超商門市，未經A女同意，徒手觸摸A女之手部、背部、腰部、臀部等處。

譚男於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人A女於警詢之證述相符，足認被告任意性自白與事實相符，可資採為認定事實之依據。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。

法院審酌，被告未思予兩性應有之尊重，僅為逞一己私慾，竟乘告訴人不及抗拒而觸摸其身體隱私處，顯然欠缺尊重他人對於身體之自主權利及心理之感受，亦造成告訴人精神痛苦，所為應予非難，實有不該；考量被告犯後坦承犯行之態度，惟未有任何損害賠償或道歉之舉，以徵得告訴人之原諒，犯罪所生損害未獲填補，依性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

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