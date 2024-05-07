一名在台北監獄服刑的趙姓男受刑人，趁同房一名獄友熟睡之際，以右手大姆指插入他的雙腿中，隔著短褲侵入獄友肛門，獄友當場醒來，以為自己在作夢，請管理員調監視器後，證實自己遭「走後門」。但趙男辯稱自己喜歡女生，但是因過去遭到獄友欺壓，一直想要報復，可能是睡夢潛意識動作，並非性騷。趙男一審遭判1年6月，二審法官認定，趙男侵入時間僅4秒，改判10月徒刑；但趙男仍不服上訴，遭最高法院駁回。

根據判決書，受害受刑人提告，同房的趙姓受刑人當時用其手指頭摸他的肛門，但沒有插入。那時候他正在睡覺，並未意識到被告在摸我的肛門，只覺得有人在摸他，以為是在作夢，但後面越想越奇怪，就去稟報當班主管，請主管調監視器畫面，結果證實是被告在摸他的屁股。

被害受刑人更描述，趙男用大拇指插入他雙腿靠近屁股之位置，更已直接觸摸告訴人肛門部位，還強調當時被摸時，有睜開眼問趙男在幹嘛，趙男說他在喝水，這時還有回他說「你喝水就喝水、碰我幹嘛」，趙男則還答，是要問他「要不要喝水」。

趙男表示，他在性方面絕對是OK的，並非喜歡男生，而是喜歡女生，絕對不會有問題，也不會去摳人家屁股，做出變態之事情，但是他遭對方羞辱、壓迫及折磨，因此連作夢也想羞辱、報復對方，該動作可能是他「作夢的動作」，與「性」無關，並無性騷擾對方。

由於趙男犯後拒認罪，也不向受害人道歉，更未與對方進行和解，一審遭判1年6月徒刑，二審高院認為趙男犯行僅4秒，量刑顯過重，改判10月徒刑。最高法院同意高院判決，駁回上訴定讞。