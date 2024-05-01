新湖分局新工派出所4月27日11時許接獲超商報案，有名身穿雨衣持刀男子恐嚇店員，要求交付收銀機內現金，得手1萬1000元後騎機車隨即離去，警方成立專案小組在2小時火速逮獲涉案的林姓男子。

新湖分局表示，此案發生於週末早上市區的便利商店，48歲的林姓男子走進便利商店，趁店內無其他消費者之際，持刀恐嚇店員交付收銀機內財物，店員心生畏懼，遂將收銀機內現金交付，林男得手後隨即離去，並將贓款拿去購買手機。

新湖分局獲報後成立專案小組偵辦，經查訪、調閱監視器畫面，抽絲剝繭掌握犯嫌身分，火速2小時逮捕到案，起獲鐮刀、做案用的雨衣、衣物及手機，全案詢後依恐嚇取財罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖分局長黃政龍表示，轄區不容許暴力取財犯罪案件發生，警方將持續打擊不法，也提醒民眾、商家勿掉以輕心，以免遭歹徒覬覦，如發現有可疑之不法情事，務必撥打110，全民共同維護治安。