新北市淡水區一名8旬婦人日前採竹筍卻遲遲未歸，家人趕緊報警。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市淡水區一名8旬婦人日前採竹筍卻遲遲未歸，家人趕緊報警，事後送上了2箱飲料以示感謝。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

最近是箭筍盛產的季節，一位80歲的葉姓婦人日前清晨照慣例上山採筍。然而，直到下午家人卻未見她歸來，擔心發生意外。下午2時許，他們前往淡水警分局報案。警消隊伍立即行動，多方進入山區展開搜索，花費了約2小時，在山區的另一邊找到老婦人。她當時癱坐在地上，只有輕微的脫水症狀。警方立即將她送往醫院治療，結束了這場走失的驚魂記。

淡水警分局表示，21日下午2時許，賢孝派出所接獲葉姓女子的報案，表示80歲的奶奶當日清晨上山採箭筍，但直到中午仍未返回，她也未攜帶手機，家人擔心她可能遇到意外，因此報警求助。警消共派出13員與家屬一起進入山區搜索，一邊呼喊奶奶的名字，一邊利用高音哨聲搜尋。

傍晚5時許，終於傳來好消息，搜救隊伍在山區的另一邊找到了老婦人，她當時坐在地上，只有輕微的脫水症狀，其他生命徵象穩定。隨後警方將她送往醫院治療，家屬事後送上了2箱飲料以示感謝，感謝警消的通力合作，讓老母親平安返回家中。