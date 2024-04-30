明天就是51勞動節，勞工權益近年也備受重視，國民黨新北市議員陳偉杰今（30）日就在議會中針對台北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」當中「離線權」的概念提出質詢，勞工局長陳瑞嘉回應，新北市暫不跟進。

陳偉杰表示，基層勞工很辛苦，但是北市府提到的離線權，強調雇主下班後傳訊息給勞工要算加班，但是因為目前沒有母法，台北市想從適用勞基法的勞工開始實施，坦言看到新聞時「嚇了一跳」，因此詢問新北勞工局是否要跟進。

陳瑞嘉則回應，任何有益勞工的政策都樂見其成，但是還是要訂定相關法規還是要經過立法院比較妥適，雖然歐洲少數國家有這樣的立法，但若真的要實施還是要用法令來規定，而不是只是指引。

陳瑞嘉強調，目前北市的做法只是指引層級，希望著雇主能夠配合，但實際上沒有相關法令，所以雇主若不配合也無法處罰，而且算不算加班還要看個案有沒有提供勞務的事實，而且要實施不管是資方、勞方或政府部門都要有共識，目前亞洲國家並沒有這樣法令實施，所以新北市暫時不會跟進。

陳偉杰也認同表示，雖然保障勞工休假或休息的權益非常重要，勞權也必須受到重視，但有沒有實施的可能性，還有很多事情需要配套，也要衡酌各方面的情況。