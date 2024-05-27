台灣知名連鎖餐飲「鼎泰豐」揚名國際，不少外國觀光客慕名而來，一名俄羅斯正妹Nastya來台2個月至今沒吃過鼎泰豐，她表示身為莫斯科人生活步調快，不喜歡排隊等待的感覺，日前有到鼎泰豐候位，實際等待的時間比她想像還要長，就此放棄，但她強調很喜歡台灣所有的食物。

Nastya於YouTube《不要鬧工作室》頻道指出，吃過上海及台灣的小籠包，兩者相比她最喜歡台灣口味，但她來台灣2個月，還未吃過小籠包名餐廳「鼎泰豐」，她表示，這跟她的民族特性息息相關。

Nastya說，身為俄羅斯、莫斯科人，生活步調很快，因此非常討厭排隊，她之前有去鼎泰豐候位、排隊，結果等待的時間太長就放棄了，但她強調很喜歡台灣的所有食物。

影片曝光，網友表示，台灣隨處都能買到價格實惠的小籠包，到鼎泰豐除了品嘗餐點外，最重要的是品質、用餐環境，建議Nastya花點時間排隊，體驗鼎泰豐提供的服務。