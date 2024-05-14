40歲女星陳妍希憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》沈佳宜一角爆紅，成為「國民初戀」，2016年她嫁給大陸男星陳曉後便將事業、生活重心都轉往大陸。日前有網友偶遇工作中的陳妍希，無濾鏡的真實狀態讓其他人看了都忍不住驚呼：「不敢相信！」

從網友曬出的多張側拍照中可見，陳妍希相當專注在工作上，而在沒有濾鏡及修圖的狀態下，陳妍希的皮膚依舊白皙無瑕，臉也非常小，讓該網友也忍不住讚嘆，雖然陳妍希個子不高，但膚質超好。照片曝光後，其他人看了紛紛表示認同，並稱讚陳妍希狀態維持得不錯「臉真得好小」、「清新自然」、「顏值好高呀」。此外，也有粉絲相當羨慕該網友「好想巧遇女神啊！」。

網友稱自陳妍希得皮膚狀態非常好。（圖／翻攝自微博）

事實上，陳妍希爆紅後身材一直備受外界討論，且自從她演出古裝劇《神鵰俠侶》，因臉頰微肉被笑虧是「小籠包」後，只要稍微吃多一點，就會被網友酸「小籠包又回來了」。但近年來她開始積極瘦身，不僅先前出席「國劇盛典」時以短髮造型驚艷眾人，整個人更小了一圈，圓臉變成小V臉，開心宣布自己瘦身成功。