一名40歲女子，不菸不酒，在公司健檢時，抽血發現腫瘤指數高，斷層掃描一掃，醫師驚覺「慘了」，居然有顆3公分的胰臟腫瘤，且肝臟、脾臟都有陰影，疑似擴散，高度懷疑是胰臟癌。醫師示警，有胰臟癌家族史、嗜吃紅肉等7類高危險族群，絕對要在還沒有症狀時，就開始做胰臟癌篩檢。

胰臟癌初期幾乎無症狀，發現通常已晚期，5年存活率不到1成，有「沉默癌王」之稱。肝膽胰專科醫師林相宏在臉書粉專PO文指，「靠抽血篩檢能不能診斷胰臟癌？可以，可是為時已晚。」

林相宏指，上述這名40歲女子，無不良嗜好，不菸不酒，但食慾不是非常好，不過體重沒有明顯下降，頂多偶爾肚子一點點不舒服，沒什麼特別疼痛，背部稱不上有什麼不對勁，就是像一般的腰痠背痛。

林相宏指，女子因公司體檢抽血，發現胰臟癌指標CA199升高，達160 u/ml （正常< 37），令他跌破眼鏡的是，斷層掃描一掃，「慘了」，居然有顆3公分的胰臟腫瘤，肝臟、脾臟也有陰影疑似擴散，高度懷疑是胰臟癌，女子唯一的風險，只有媽媽有糖尿病，其他家族史不清楚，這樣的病例 臨床上不時會遇到。

胰臟癌早期會有症狀嗎？林相宏指，7成的早期胰臟癌是沒有症狀的，運氣好的少數腫瘤引起胰臟發炎肚子會痛，或阻塞膽道引起黃疸、臉色發黃，不然要靠症狀，早期發現，「真是難」。

林相宏指，上述女子症狀也是不明顯，臨床上若CA199異常，最後得到胰臟癌的機率是小於百分之一（0.9%），罹患胰臟癌病患CA199上升的比例僅80%，尤其早期胰臟癌，上升比率少之又少，但指數持續緩慢上升到超過100，要多加留意。

林相宏指，要早期發現胰臟癌，絕對要從高風險族群，還沒有出現症狀的時候就開始篩檢。以下為高風險族群。

■先天風險

*胰臟癌家族史，此種病患發生胰臟癌的年紀往往較年輕，常常小於50歲。

*特定遺傳基因突變者 除胰臟癌外，同時也容易罹患乳癌、卵巢癌、大腸癌。

■後天風險

*抽菸：約佔患者30%。

*喝酒。

*糖尿病：約有8成的患者，診斷胰臟癌時，會伴隨有新發現的糖尿病或是血糖偏高的現象。

*肥胖：BMI>25 尤其>30更危險。

■飲食習慣多高動物性油脂，常吃紅肉或加工肉品，缺乏蔬果等膳食纖維者。

做什麼檢查可以最準確篩檢胰臟癌，林相宏指，胰臟檢查有腹部超音波、磁振造影MRI、斷層掃描CT、內視鏡超音波EUS，針對早期小於2公分的腫瘤，還是內視鏡超音波EUS最準確，搭配舒眠內視鏡，可無痛篩檢。