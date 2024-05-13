看辣妹常令男性血脈賁張，泌尿科醫師表示，男性看到穿著清涼的美女，確實可能會分泌男性荷爾蒙，但時間很短，量也不多，若想提升男性荷爾蒙，最好的方式還是透過均衡的飲食、足夠的睡眠和適量的運動，效果更實際。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書粉專上PO文表示，身為泌尿科醫師，經常被問到，常看辣妹可以增加男性荷爾蒙嗎？看到美的事物會讓人心情愉快，心情愉快本來就能夠間接促進身心健康。

侯鎮邦表示，目前的科學研究顯示，觀看美女對男性賀爾蒙水平的影響是很有限的，觀看美女會使男性的賀爾蒙水平短暫上升，但這種效應很小，而且通常只會持續數分鐘到數小時。

侯鎮邦表示，賀爾蒙水平受到許多因素的影響，包括年齡、健康狀況、飲食和運動習慣等，因此短時間内觀看美女，對男性賀爾蒙水平的影響相對較小，且不一定會產生長期的影響。

侯鎮邦表示，如果男性想增加自己的睪固酮水平，更重要的做法是通過健康的生活方式，例如均衡的飲食、足夠的睡眠和適量的運動來實現。適度的重量訓練、有氧運動，對提高男性荷爾蒙也會有幫助，而正處於更年期的男性，在醫師的指示下正確使用藥物，可使用凝膠塗抹，或是肌肉注射，都是安全而有效的方式。