女星陳宥心曾演出多部八點檔，2019年與大她12歲的醫師老公結婚，並育有1女，時常在社群分享生活，她16日卻突然現身醫院，表示背部長了一大塊肉，經檢查後發現是脂肪瘤，讓她笑說：「難怪我覺得背部的虎背熊腰很難瘦。」

陳宥心16日突然在醫院打卡發文，表示平時擦乳液都只擦四肢，有天心血來潮往腋下連接背部的地方擦，沒想到卻摸到一個「大肉球」，嚇得她趕緊到醫院檢查，才知道那是一個脂肪瘤。

陳宥心透露，16日下午終於要進行切除手術並送驗，但害怕疼痛的她，手術前一直在思考醫生會從哪裡打麻醉，擔心自己到時候會痛得哀哀叫，而突如其來的脂肪瘤也讓她笑說，「難怪我覺得背部的虎背熊腰很難瘦，原來是長了個東西呀」。

事實上，根據《健康2.0》報導，脂肪瘤是常見的軟組織腫瘤，是脂肪細胞增生伴隨外包一層纖維組織所形成的腫瘤，可能會隨時間緩慢變大，通常不痛不癢，也多屬良性腫瘤，若發現脂肪瘤會快速增長，就得特別注意，如今貼文曝光後，也引來不少好友關心。