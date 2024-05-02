血尿是身體出現狀況的一種警報。泌尿外科醫師邵郁鏵指出，當尿液變得跟番茄汁一樣紅的時候，有可能是因泌尿系統感染、尿路結石，或是有腎臟疾病，若除血尿之外，還合併出現排尿困難、腹部疼痛、尿液異味等症狀，要留心可能泌尿系統長了腫瘤，要快就醫。

邵郁鏵在臉書粉專PO文指出，如果尿中帶血，且顏色呈跟番茄汁一樣紅，代表身體出狀況，一定要及早就醫，以下為形成血尿的4種主要成因。

■泌尿系統感染：泌尿系統可能涉及尿道、膀胱、腎臟。這些感染通常由細菌引起，並且尿液中的血液通常是因感染而引起的組織炎症或損傷而出現。尿液可能會出現先紅色或粉紅色，並伴隨尿急、頻尿、灼熱感等症狀。

■尿路結石：尿路結石是指在腎臟、輸尿管、膀胱或尿道的結石，通常由鈣、尿酸、草酸或其他化學物質組成。當結石移動時，可能會損傷泌尿系統或導致血尿，會伴隨著急性劇痛，並且尿液呈現混濁或粉末狀的外觀。

■腎臟疾病：腎臟疾病可能包括腎絲球病變，或其他系統性疾病（糖尿病，高血壓，風濕免疫疾病）引起腎臟相關的疾病。當腎絲球受損後，可能導致尿液中出現血尿的現象。若合併有蛋白尿或者腎功能異常，可考慮腎臟切片檢查。

■泌尿道腫瘤：腫瘤可能在膀胱、腎臟或其他泌尿系統器官中形成，這些腫瘤可能損傷組織，導致血尿。另外，腫瘤生長本身也可能造成血管增生，後續導致血尿的現象。在這種情況下，依據腫瘤位置的不同還可能會出現其他症狀，像是排尿困難、腹部疼痛、尿液異味等。