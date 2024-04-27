女星顧婕過去為了變美多次整容，有「整形皇后」的稱號，她先前也曾分享自己因為打激素讓子宮肌瘤惡化，害她多住院3天，所幸身體已經恢復，但她19日卻發文表示有一個壞消息，引起粉絲瘋狂猜測，如今壞消息曝光，竟是確診直腸癌3期，近期也準備進行手術。

根據《ETtoday》報導，顧婕向記者證實確診直腸癌3期，表示從去（2023）年開始就出現血便，當時醫生診斷是內痔，讓她不以為意，加上本身就有脹氣的問題，會在用中醫調養身體，過去也檢驗過糞便，但都沒有下文。

直到前陣子改到大醫院檢查，繳交糞便檢體後，醫院就要求她回診做大腸鏡，沒想到直腸與乙狀結腸處有5公分的腫瘤，顧婕透露自己可以不用化療，「醫生告訴我應該不需要化療，因為腫瘤可以開刀取出，也就不會掉頭髮」，雖然醫生說她的病症介於2至3期，存活率約70%，她樂觀表示，「朋友說現在得大腸癌，就像得感冒一樣，不用過慮，幸好我還沒有到四期，只能這樣安慰自己」，現在不緊張也不難過，期待順利完成治療。

事實上，顧婕出道後曾到香港拍電影，以豪放艷麗的形象受到注意，為了維持自己的美貌多次整容，還出書分享整形經驗，而有「整形皇后」稱號，她2012年風光嫁給身價10億的內衣大王，卻在3年後黯然離婚收場，近來則忙於紅酒文化，鮮少出現在螢光幕前。