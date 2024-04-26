在AV界有「身材教科書」的日本人氣女優山手梨愛，近日被發現清空X(推特)貼文，所有追蹤也退掉，讓粉絲都懷疑她是不是想引退，對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」也分析3種可能。

山手梨愛近日被發現悄悄刪光80萬追蹤的X文章，且帳號ID也改名為「月嶋」，讓外界都懷疑她是否要結束AV生涯，對此，AV達人「一劍浣春秋」也在「PLAY NO.1」中分析3種可能。

第1種是她確定引退，「事務所奪走她的帳號給新人女優或自己使用」，但他覺得可能性不大，再來就是山手梨愛或是事務所把帳號賣了，因為80萬追蹤不是小數字，拿去賣應該可以賺不少錢。

最後是粉絲最想看到「山手梨愛準備換個藝名重出江湖」，而「月嶋」就是她的新身分，不過目前取不到事務所的回應。他也喊話「拜託那些大型事務所出手搶人吧，救救山手梨愛」。

24歲的山手梨愛是S1的專屬AV女優，擁有170公分的高挑身材，加上I罩杯的傲人上圍，被譽為「AV界的新・身材教科書」。