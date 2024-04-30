不少機車族停車時，有人圖方便或是身上有傷無法立起中柱，而改立側柱，對此，也造成其他車主移出機車時的不便；不過，有位女騎士因肩膀受傷開刀，出力時肩膀會痛，因此，近幾個月都將機車立側柱，但沒想到，她的機車日前遭人貼「姓名貼」，且上面寫著「立中柱啦X」，她也為此在網上發文抒發心情；對此，網友也吵翻表示，「這撕下來有殘膠我會生氣耶」、「遇到不立中柱的真的會很賭爛」。

一名女子在「Dcard」發文，她提到，因為機車沒立中柱，遭人貼上小貼紙，雖然剛看到時覺得滿可愛，但還是想解釋原因，由於肩膀受傷剛開完刀還沒好，也曾試過要立中柱，但發現將立中柱的機車推下來時，肩膀會非常痛，所以最近幾個月都是立側柱，「但想說應該找不到貼的人，所以發文抒發一下心情」。

從原PO上傳的圖可見，機車的儀表板上，遭貼上用「姓名貼」製作的小貼紙，上面寫著「立中柱啦X」。

有妹子因肩膀受傷沒立中柱，儀錶板遭黏「姓名貼」，對此，網友也認為恐會留下殘膠。（圖／翻攝自Dcard）

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「如果貼紙撕起來留痕跡，我一定會找到那個貼貼紙的人，叫他賠錢」、「還蠻有趣的，把這個做成貼紙罵人的人，不知道是可愛還是可怕」、「姓名貼還可以這麼玩喔」、「超方便欸！還不用找紙筆、膠帶來寫紙條」、「這撕下來有殘膠我會生氣耶，圖片看起來是貼滿的那種，只貼一個角角不行嗎？而且停在自己的格子裡沒有影響別人，怎麼立都沒差吧」。

另外，也有不少人對於不立中柱的機車表示，「不立中柱的人到底在想什麼」、「遇到不立中柱的真的會很賭爛，常常側殼一堆刮擦」、「有些貪圖方便不立中柱真的很靠X，還有遇過很多腳踏板不收起來的人，下車的時候去尻到破皮真的很煩」、「建議考駕照新增一項立中柱」、「遇到不立中柱的人真的很賭爛欸，停在停車格立側柱那個龍頭都倒在旁邊車格的位置了這難道不影響其他人嗎？」。