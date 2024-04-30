許多機車騎士停放機車時，可能會因為各種原因而選擇立側柱，不過此時除了占用較大的空間，也有可能會妨礙到附近車輛的動線。一位女騎士近日停機車時，因為先前肩膀受傷開刀沒辦法立中柱，最後只能立側柱停車，沒想到卻因此被貼了一張「立中柱啦X」的姓名貼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她的肩膀自年初開完刀至今還沒恢復完全，因此雖然她身為立中柱派，目前停放機車時也只能立側柱，沒想到某天卻因此被貼了「立中柱啦X」的粉紅色姓名貼；原PO指出，一開始她覺得對方的舉動挺可愛的，後來想想原因卻覺得很委屈，「有其他人有跟我一樣的經驗嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「還蠻有趣的，把這個做成貼紙罵人的人，不知道是可愛還是可怕」、「大概是被一些人停車方式激怒到，尤其是那些外觀根本沒顧的，他們根本不會在乎，然後停得很隨便，整台車側壓在別人機車上 」、「姓名貼還可以這麼玩噢」。

另外也有人認為，除了側柱以外，飛旋踏板也是停放機車時收納的重點，以免害人受傷，「側柱有的人力氣不夠那就算了，後座那個飛旋踏板記得收，X的每次撞到都蹲在地上快哭出來」、「真的，路上10台Gogoro，9台不收腳踏板，8台立側柱，真煩」。