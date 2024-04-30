許多夫妻感情不睦時，可能會離婚放自己和對方自由。一位人妻近日發現，老公外遇了一位從未見過、網路交友認識的女生，婆婆得知後卻當面嗆她，「妳趕快離婚啦，人家對方家裡條件很好，父母說結婚就會送房子，妳不離婚我兒子怎麼成為人生勝利組？」，讓她氣得決定回娘家準備離婚，沒想到不久後老公卻為了「小三」匯了9萬多元，讓婆婆急得回來找她求救繳房貸，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，老公前陣子網路交友認識一位單身女性，沒想到婆婆得知此事後卻出言不遜，「妳趕快離婚啦人家對方家裡條件很好，父母說結婚就會送房子，妳不離婚我兒子怎麼成為人生勝利組？」，讓原PO氣憤得開罵，「我們再來看看那個Line，照片一看很像盜圖碰不到見不到面的『老婆』」會送什麼房子」。

原PO指出，後來她回娘家休養生息，卻突然接獲婆婆的求救電話，原來老公和小三約好在摩鐵見面後，老公應小三要求匯9萬多元，「錢沒了人還沒睡到」，婆婆也因此轉而向原PO求助，「求我幫忙繳這個月房貸，求我不要離婚」，不過原PO決定果斷放手，「這輩子沒這麼開心過，我怎麼可能不離婚～我怎麼可能幫忙還房貸～」。

對此，許多網友紛紛回應，「要離婚趁現在，真心不騙。這種老公不要也罷！」、「還不快刀斬亂麻，趕快跑，有孩子就帶走」、「身爲男的，我只能說，這男的真是個白X」、「千萬不要心軟」。