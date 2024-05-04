士林分局特與富邦悍將啦啦隊「秀秀子」攜手合作宣導公布破解絕招。（ 圖／警方提供）

近來利用AI深偽（Deepfake）的變臉技術日趨成熟，為了防範詐騙集團利用深偽技術行騙，士林分局特與富邦悍將啦啦隊「秀秀子」攜手合作宣導公布破解絕招。

警方表示，隨著科技日新月異的蓬勃發展與社群媒體的興盛，詐騙集團也跟著「與時俱進」，透過網路及通訊軟體以假冒親友、同事、知名人士名義來行騙。尤其AI深偽（Deepfake）技術，可以製造出逼真的虛假影像和仿聲AI變臉軟體還內建許多來自不同人種的臉部圖片，甚至連名人、明星照片也有，仿真度極高，眼見不一定為憑，耳聽不一定是真，從正面觀看以假亂真，很容易讓民眾誤以為是親友或名人。富邦悍將啦啦隊「秀秀子」於影片中教導大家AI深偽詐騙手法的破解之道，民眾可以與親友相互約定「通關密語」，避免受騙。

士林分局特別提醒，與熟人視訊，或與未見過的人或自稱檢警等單位視訊，可要求對方轉頭或變換姿勢，就可藉由影像破綻分辨對方是否使用深偽AI技術變臉，千萬不要因為鏡頭的那端是熟人就信以為真，只要談到「錢」一定要警覺、借錢要查證、投資要當心，如遇到疑似詐騙案件，謹記1聽2掛3查證，亦可撥打165反詐騙專線諮詢，大家一起向詐騙說不！