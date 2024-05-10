富邦悍將上週作客洲際進行「金控大戰」3連戰，系列賽最後1戰上演首次「吳池家兄弟對決」，最終中信兄弟哥哥吳俊偉三振掉效力富邦悍將的弟弟池恩齊，10日起改由兄弟作客新莊，有機會再次上演兄弟對決，池恩齊力拚扳回一城。

此役兄弟在9局上換上吳俊偉守住平手局面，2出局後面對弟弟池恩齊，這也是兄弟檔從小到大首次在賽場上正面對決，吳俊偉用5顆球K掉弟弟。

由於兄弟倆相差4歲，過去在三級棒球時期都沒有機會遇到，池恩齊說：「那時候走上去時聽到大家在鼓掌，從沒想過會有這畫面，覺得很不可思議。」他透露，過去常看哥哥三振掉別人的影片，感覺很爽，現在自己變成被解決的人。

「他的直球真的很好、變化球也很犀利，很不好打，場下我會這樣說，但上場比賽就不一樣了，不想輸給他。」投手丘上站著自己的哥哥，池恩齊坦言看到吳俊偉的臉時心裡覺得有點想笑，但更多的是不想要輸給他。

吳俊偉這個打席多用變化球對決，5球中4顆變化球，只有1顆152公里速球，最後一顆變化球讓池恩齊揮空，「他這樣丟是很好的，用最拿手的球路對付我，不會都是直球那種，是要認真對決的感覺，後來回去想那個打席，是滿感動的，他把哥哥的榜樣做得很好。」

但在對決後池恩齊在守備上發生失誤，賽後哥哥也立刻打電話關心他，但回去後池恩齊看了2人對決的影片，看到哥哥三振掉自己後在偷笑，「上了場就有好勝心，被三振後我滿生氣的，有大喊一下，後來看對決影片看到他在偷笑又更生氣，立刻打電話給他。」

而本週日適逢母親節，池恩齊也特別訂了粉紅色配色的球棒，要在母親節當天使用，希望能夠敲出安打，之後將球棒送給媽媽當作母親節禮物。